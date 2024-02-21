АСВ начнет перечислять компенсации вкладчикам «КИВИ Банка» не позднее 6 марта

Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать компенсации вкладчикам «КИВИ Банка» не позднее 6 марта 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

— По данным отчетности банка, на 1 января 2024 года страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в размере 4,6 млрд руб. Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, — сообщили в АСВ.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ будет использовать банки-агенты. Их отберут на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля 2024 года.

Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

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