Расписки Qiwi на Мосбирже упали на 25% после отзыва у банка лицензии
Расписки Qiwi на Московской бирже упали на 25%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По этой причине Мосбиржа перевела торги расписками Qiwi в режим дискретного аукциона. Уточняется, что это временная мера.
По состоянию на 10.55, расписки компании стоят 360 рублей. За последний час они подешевели на 120,5 рубля. Снижение составило 25%.
Сегодня Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» (АО) на осуществление банковских операций. Как объяснил регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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