Представители делегаций Всемирного фестиваля молодежи из Татарстана, Томска, Казахстана провели онлайн-встречу

Представители делегаций Всемирного фестиваля молодежи из Татарстана, Томска и Казахстана 20 февраля провели онлайн-встречу. Они обсудили стратегию и планы совместного участия в предстоящем фестивале.

Всемирный фестиваль молодежи стартует уже 1 марта в целях развития международного молодежного сотрудничества. В нем примут участие примерно 20 тысяч лидеров молодежи в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников.

В этом году есть существенное нововведение, а именно шефство над иностранными государствами российских делегаций. По мнению организаторов, это поспособствует неформальному общению и укреплению связей между представителями России и иностранных государств, а также созданию положительного имиджа нашей страны за рубежом.

Республика Казахстан будет закреплена за Татарстаном и Томской областью. На встрече представители трех регионов поделились своими успехами в реализации молодежной политики, а также целями и ожиданиями от участия в фестивале. Особое внимание на встрече уделили обсуждению первых совместных мероприятий. Они запланированы в рамках всемирного фестиваля.

Под конец встречи делегации объявили о создании общего канала коммуникации, который поможет улучшить эффективность обмена информацией и координации совместных мероприятий. Ранее, в конце прошлого года, Кабмин Татарстана сформировал организационный комитет по формированию и реализации региональной программы Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Разиль Самигуллин