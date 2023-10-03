В Татарстане создали оргкомитет по реализации программы Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году
Кабмин Татарстана сформировал организационный комитет по формированию и реализации региональной программы Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Председателем оргкомитета назначили заместителя премьер-министра Татарстана Лейлу Фазлееву. Министр по делам молодежи республики Ринат Садыков назначен ее заместителем. Секретарем комитета стала Айгуль Сабирова, которая работает заместителем министра по делам молодежи республики.
Также в состав оргкомитет включили 28 человек. Среди них мэр Иннополиса, председатель ЦИК Татарстана, заместители министров республики, главы ведомств и т.д.
В течение месяца оргкомитет должен разработать региональную программу фестиваля.
В апреле этого года президент России Владимир Путин поручил правительству провести в феврале — марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Кабмин должен оказать содействие в освещении подготовки и проведения мероприятия в государственных СМИ, а также определить источники его финансирования.
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