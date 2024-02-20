Курс евро поднялся выше 100 рублей
Впервые с 9 января курс евро подорожал до 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные на Московской бирже.
За день европейская валюта выросла на 50 копеек. Рост составил 0,51%.
Доллар торгуется в пределах 92,39 рубля. За день американская валюта осталась на том же уровне.
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