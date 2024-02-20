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Экономика

Курс евро поднялся выше 100 рублей

17:57, 20.02.2024 1

Впервые с 9 января курс евро подорожал до 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные на Московской бирже.

За день европейская валюта выросла на 50 копеек. Рост составил 0,51%.

Доллар торгуется в пределах 92,39 рубля. За день американская валюта осталась на том же уровне.

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ЭкономикаИнвестиции
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