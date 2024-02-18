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В Казань прибыл глава Олимпийского комитета Афганистана Ахмадулла Васик

15:39, 18.02.2024 1
В Казань прибыл глава Олимпийского комитета Афганистана Ахмадулла Васик
Фото: realnoevremya.ru/ Рустам Хабибуллин

Для участия в турнире «Игры будущего — 2024» в Казань прилетел глава Олимпийского комитета Афганистана Ахмадулла Васик. Он решил лично побывать на международных соревнованиях, изучить особенности спортивных дисциплин и на следующий год привезти сборную своей страны.

«Отрадно видеть, как динамично развиваются наши отношения с Россией, в том числе Татарстана с Афганистаном. Регулярно проходят различные встречи и мероприятия с представителями двух стран. Крепнут торгово-экономические и гуманитарные связи. Первый визит главы олимпийских видов спорта Афганистана в столицу Татарстана тому подтверждение», — рассказал генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. По его словам, в ближайшее время при поддержке казанского фонда пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок Священного Рамадана. Игры будут проходить в Саранске, уточнил он.

Напомним, завтра в Казани откроются соревнования международного турнира «Игры будущего». Всего будут участвовать 282 международные команды из более 100 стран. Соревноваться в Казань едут более 2 000 спортсменов.

Официальная церемония открытия Игр пройдет 21 февраля. По данным СМИ, в этот день в Казани ждут глав государств СНГ — президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Киргизии Садыра Жапарова, а также президента Сербской Республики Милорада Додика, первого вице-президента Зимбабве Константино Чивенгу и представителя КНР У Чэня.

Луиза Игнатьева
СпортКиберспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:44
    Казань город хлебный.
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