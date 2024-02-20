Депутаты Госдумы начнут чаще встречаться с избирателями

Депутаты Госдумы начнут чаще встречаться со своими избирателями. Данные изменения в свой регламент нижняя палата внесла во вторник на пленарном заседании. Исходя из данных поправок, народный избранник должен посещать встречи один раз в месяц. В настоящее время существует норма, что подобные собрания должны проводиться не реже чем раз в полгода.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что одной встречи с избирателями не хватает для осознания их проблем. У каждого депутата есть возможность встречаться со своими избирателями ежемесячно, знать об их проблемах и помогать их решать.

Государственная дума проголосовала за изменение календаря работы. До мая месяца пленарные заседания по четвергам проводиться не будут, в эти дни предусмотрена работа в комитетах. При необходимости пленарные заседания могут быть продлены во вторник и среду. По мнению спикера Госдумы, это повысит эффективность работы комитетов, в том числе это поможет решить задачи, которые были поставлены ранее.

На данный момент пленарные заседания нижней платы проводятся три раза в неделю. Ранее Вячеслав Володин сообщил Совету Думы об увеличении количества выездных заседаний. Данное решение, по его мнению, поможет принимать более качественные решения, поскольку будет существовать обратная связь от регионов.

Также сегодня, 20 февраля, сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Разиль Самигуллин