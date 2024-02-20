Полицейские Татарстана ликвидировали наркоцех и наркомаркет

В с. Большие Кабаны Лаишевского района задержали двоих жителей Казани 40 и 57 лет, подозреваемых в организации наркоцеха. Совмествная операция по поимке преступников была организована сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан.

При проведении досмотра у мужчины 57 лет был обнаружен мефедрон. Производством синтетических наркотиков сообщники занимались в частном доме, который принадлежал одному из преступников. Из лаборатории было изъято аналогичное наркотическое средство, а также лабораторное оборудование, весы и полимерные канистры с прекурсорами. Всего из незаконного оборота было изъято 1,7 кг «синтетики».

Установлено, что обвиняемые организовали сбыт запрещенных веществ путем продажи его через интернет-магазин. Незаконный товар они реализовывали при помощи тайников с закладками на территории Татарстана. Для этого они использовали своего 25-летнего знакомого, который исполнял должность курьера. При задержании молодой человек попытался избавиться от наркотиков, после задержания он признался, что занимается сбытом запрещенных веществ с января 2024 года. За каждую закладку ему платили по 100 рублей.

По итогу в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. В отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один из них помещен под домашний арест. Ранее, 10 февраля, сообщалось о том, что в Бугульме задержали 41-летнего жителя Набережных Челнов, причастного к незаконному обороту наркотиков.

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Разиль Самигуллин