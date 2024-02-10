В Бугульме задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

В Бугульме задержали 41-летнего жителя Набережных Челнов, причастного к незаконному обороту наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Мужчину задержали у одного из домов по улице Ленина. При себе у него были восемь свертков с мефедроном, всего — 3,78 грамма.

По месту проживания сбытчика оперативники изъяли более килограмма мефедрона. Также сотрудники полиции обнаружили 2,19 грамма PVP и 1,85 грамма каннабиса. Плюсом к этому — упаковочные материалы.

Фигурант пояснил, что организовал на одной из интернет-площадок магазин по продаже запрещенных веществ примерно в августе 2022 года. Он сбывал крупные партии через тайники-закладки в Нижегородской области. Более мелкие партии сбывал в Челнах, Бугульме и Лениногорске.

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Маргарита Головатенко