CounterStrike и лазертаг: АО «Казэнерго» провело собственные «Игры будущего»

Вдохновившись идеей международных «Игр будущего» в Казани, АО «Казэнерго» последовало общему тренду и провело «Игры будущего» среди сотрудников компании.

Фиджитал-игры АО «Казэнерго» состояли из двух этапов. Турнир по игре CounterStrike состоялся в компьютерном клубе «Арткор» и отвечал за диджитал-часть. Участвовали 7 команд. Три команды прошли во вторую — «физическую» — часть турнира, который представлял собой игру в лазертаг (площадку предоставил лазертаг Doomlab).

Генеральный директор компании Рустам Абдулхаков рассказывает:

— На нашем предприятии стало доброй традицией проводить спортивные соревнования. Сотрудники играют в волейбол, в футбол, в другие командные игры, участвуют в городских спортивных активностях. Это не только вносит вклад в гармоничное развитие человека, но и способствует созданию командного духа на уровне целого предприятия. Вдохновленные «Играми будущего», которые объединяют соревнования в физическом и цифровом измерениях, мы тоже решили попробовать. Ведь время не стоит на месте, и мы должны двигаться за ним. Мы будем продолжать развивать и этот формат тоже — как выяснилось, на моральном духе сотрудников он сказывается ничуть не хуже, чем, к примеру, классический волейбол или баскетбол.



Первый опыт проведения фиджитал-игр на предприятии оказался успешным: масса положительных впечатлений, неподдельный интерес сотрудников, настоящий соревновательный дух (как за клавиатурой, так и на площадке для лазертага). Победители получили ценные призы, а кроме того, все участники соревнований получили в подарок билеты на большие «Игры будущего».

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Людмила Губаева