Индия и Россия нарастили товарооборот в 2023 году

По данным индийской статслужбы, Россия и Индия нарастили товарооборот в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов. В результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Дели.

Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на 100 миллиардов долларов. Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза, а Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой.

Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран сократился на 9 процентов. Далее следуют Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и Нидерланды.

Во второй пятерке оказались Сингапур, Ирак и Индонезия. Нидерланды стали единственным торговым партнером Индии в топ-10, нарастившим товарооборот. Десятку замыкает Южная Корея.

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Нафиса Миннехузина