В освобожденной Авдеевке инженеры занимаются разминированием дорог

Военкор RT Виктор Мирошников побывал в освобожденной Авдеевке, там он обнаружил машины с польскими номерами, которые расстреливали украинские военные во время бегства, «чтобы никому не достались».

По его словам, местным жителям приходилось тратить по несколько часов, чтобы под обстрелами перебежками добираться от одного до другого дома за водой.

— Тяжело на это все смотреть, — сказал Виктор Мирошников.



Сейчас инженеры занимаются разминированием дорог и зданий в освобожденном городе.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

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Нафиса Миннехузина