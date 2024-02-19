В Татарстане продажи игровых приставок и ноутбуков выросли на 264% перед 23 февраля

В Татарстане электроника в предпраздничный сезон остается самым популярным подарком. Об этом эксклюзивно «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Ozon.

В этом году штучные продажи выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Особенно увеличились продажи игровых приставок и ноутбуков — на 264%.

— Самым популярным подарком в прошлом и в этом году, судя по количеству проданных единиц товара, в предпраздничный сезон остается электроника, а средний чек в этой категории вырос на 15%. Самый интенсивный рост в преддверии 23 февраля показывают игровые приставки и ноутбуки, увеличив штучные продажи на 264%, — сообщили в Ozon.

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Нафиса Миннехузина