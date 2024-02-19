Ушел из жизни ветеран прокуратуры Виталий Данилов

Более 33 лет своей жизни Виталий Данилов посвятил службе в органах прокуратуры. Он начал свою трудовую деятельность в 1968 году в должности следователя прокуратуры Майнского района Ульяновской области. Затем работал в прокуратуре Заинского района ТАССР, а с 1982 по 1987 год возглавлял прокуратуру Дрожжановского района ТАССР.

После этого он вновь вернулся в Заинск, где проработал заместителем городского прокурора до выхода в отставку в 2001 году. На всех этапах своей трудовой деятельности Виталий Данилов показал себя опытным юристом и принципиальным руководителем. За многолетнюю безупречную службу он неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким Виталия Данилова, его друзьям и коллегам.

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Разиль Самигуллин