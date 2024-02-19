Рынок акций России открылся ростом Мосбиржи и РТС

Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС. В лидерах роста оказались акции «АЛРОСА». Это произошло на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и высокой нефти (Brent торгуется в районе $83 за баррель). За минуту торгов индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,2%.

Также выросли акции «Аэрофлота», «НЛМК», ВТБ, «Магнита», «Северстали», «Сбербанка», «Московской биржи». Во «втором эшелоне» выросли акции «Совкомбанка». Они выросли на ожиданиях покупки ХКФ банка. Подешевели акции «МТС», Polymetal, «Газпром нефти», ПАО «Полюс» и «Газпрома».

В том числе ростом акций отметился «Яндекс», также ранее компания сообщила о полуторакратном росте выручки в IV квартале. Оборот компании вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 249,6 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин