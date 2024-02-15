«Яндекс» сообщил о полуторакратном росте выручки в IV квартале

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 249,6 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился практически вдвое — до 32,9 млрд рублей.

Консенсус-прогноз предполагал выручку на уровне 240,1 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — 28,3 млрд рублей.

Ранее, в начале февраля, акции «Яндекса» выросли после новости о разделении бизнеса компании в России. Эксперт по фондовому рынку Виталий Манжос рассказал «Газете.Ru», что в понедельник акции «Яндекса» просели на 9,26% в момент открытия торгов, но уже в среду эксперт наблюдал агрессивную скупку и сопоставимый прирост цены на 6,96%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин