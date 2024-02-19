Цены на нефть опускаются, нефть марки Brent торгуется на уровне $82,86 за баррель

Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть, а также параллельно продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,73% и составила $82,86 за баррель. Представленные данные актуальны на 8:20 мск.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 0,76% и достигла $77,86 за баррель. Ранее, в конце прошлой недели, котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 8 центов и достигли $78,11 за баррель.

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Разиль Самигуллин