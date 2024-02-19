Рубль стабилизировался по отношению к доллару и юаню

По данным Московской биржи, курс доллара США снизился на 13,5 копейки, по сравнению с предыдущим закрытием, и составил 92,08 рубля за 1 доллар. При этом американская валюта оказалась на 46,17 копейки ниже официального курса. Китайский юань вырос и составил 12,6 рубля.

Хотя ранее на прошлой неделе американская валюта на Мосбирже поднялась до 93 рублей. Скачок американского доллара был таким же резким, как и 16 января. Тогда максимальное значение составило 93,5 рубля за доллар.



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Разиль Самигуллин