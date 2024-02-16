Доллар на Мосбирже достиг уровня в 93 рубля

Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей. Сегодняшний скачок курса американской валюты был таким же резким, как и 16 января. Максимальное значение составило 93,5 рубля за доллар. Сейчас американская валюта опустилась до 91 рубля. Еще только 15 февраля курс доллара перешел отметку в 92 рубля.

Накануне евро превысил отметку в 99 рублей впервые с начала февраля. Валюта была нестабильна и то поднималась до отметки выше 99 рублей, то опускалась до 98 рублей 95 копеек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин