США приступили к разработке плана ответа на российскую «угрозу» в космосе

Совет национальной безопасности США начал разработку плана ответа на якобы исходящую от России угрозу в космосе. Такое заявление сделал глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.

— Мы встретились с (советником США по национальной безопасности, — прим. ред.) Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это, — сказал конгрессмен.

В то же время Тернер не подтвердил и не опровергнул распространившуюся в американских СМИ информацию о том, что новая угроза является ядерной. Конгрессмен сослался на секретность этих данных.



Напомним, президент США Джо Байден поручил своим подчиненным связаться с российскими дипломатами из-за ситуации с «противоспутниковым оружием». Ранее американские СМИ сообщили о закрытом брифинге, на котором законодателям США могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина