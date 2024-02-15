Джо Байден поручить начать разговор с Россией по теме «противоспутникового оружия»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео The White House/YouTube.com

Президент США Джо Байден поручил своим подчиненным связаться с российскими дипломатами из-за ситуации с «противоспутниковым оружием». Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

— Я могу подтвердить, что это касается противоспутниковых средств, которые разрабатывает Россия, — приводит его слова RT.

Ранее американские СМИ сообщили о закрытом брифинге, на котором законодателям США могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников.

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Айрат Назипов