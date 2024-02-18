«Нефтехимик» потерпел поражение в матче с «Северсталью»
Нижнекамский «Нефтехимик» не смог одолеть «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Череповца.
Гости вышли вперед усилиями Владимира Брюквина и Дмитрия Соколова. «Нефтехимику» удалось отыграться благодаря шайбам Михаила Ильина и Кирилла Пилипенко. Решающим стал бросок игрока «Северстали» Кристиана Яроша.
Команда из Череповца с 78 баллами располагается на 5‑й строчке Западной конференции. «Нефтехимик» (66) идет 9‑м на Востоке. Татарстанский хоккейный клуб потерпел третье поражение подряд.
Следующая игра «Нефтехимика» пройдет 20 января — он сразится с минским «Динамо».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым