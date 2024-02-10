Число погибших при израильских ударах в секторе Газа превысило 28 тысяч

С начала эскалации конфликта в секторе Газа при израильских ударах по сектору Газа погибло более 28 тысяч человек, число раненых превысило 67,6 тысячи. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Газы.

— Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 28 064, пострадали 67 611 человек, — сказано в сообщении минздрава анклава.

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Галия Гарифулина