Владимир Путин напомнил о попытках решить украинский вопрос мирно

Россия перешла от мирных средств к инструментам военного характера после просьбы жителей Донбасса о помощи, но даже тогда стремилась завершить конфликт мирно, заявил Владимир Путин в интервью.

— Стало ясно, что бесполезно. А война-то идет, люди-то гибнут. И, естественно, в этой ситуации к России как к гаранту соблюдения тех же самых Минских соглашений обратились люди с Донбасса с просьбой о помощи. Вот и всё. И мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем, и в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения, — заявил президент России.

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