Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Комсомольске-на-Амуре
Турбовинтовой самолет L-410, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, экстренно приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Причиной стала нештатная работа двигателя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В социальных сетях сообщалось, что борт вынужденно приземлился из-за обледенения.
Проверка установила, что причиной стала техническая неисправность. По предварительным данным, на борту обледенения не было.
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