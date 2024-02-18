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Происшествия

Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Комсомольске-на-Амуре

11:26, 18.02.2024

Турбовинтовой самолет L-410, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, экстренно приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Причиной стала нештатная работа двигателя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В социальных сетях сообщалось, что борт вынужденно приземлился из-за обледенения.

Проверка установила, что причиной стала техническая неисправность. По предварительным данным, на борту обледенения не было.

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Происшествия
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