Депутат КПРФ сообщил о запрете на выращивание ипомеи и уголовном наказании за хранение ее семян

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов от КПРФ рассказал, что за выращивание ипомеи трехцветной может наступить ответственность по УК вплоть до двух лет лишения свободы.

Количество ипомеи на участке, превышающее 100 вьюнов, теперь считается преступлением. Также рассматривается как уголовное преступление хранение или получение трех граммов семян ипомеи.

— На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок — ипомею трехцветную, которую так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до 2 лет. Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, — заявил Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что вещества, содержащиеся в ее семенах, являются галлюциногенными.

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