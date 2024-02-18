В Казани за 17 февраля произошло 260 аварий

По сообщению пресс-службы городской ГИБДД, 17 февраля 2024 года в произошло Казани 260 дорожно-транспортных происшествий.

Из них три — с пострадавшими: два столкновения и наезд на пешехода на прилегающей территории.

Кроме того, за этот день задержали восемь пьяных водителей и одного шофера без водительских прав. Также в отдел полиции доставили четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.

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Нафиса Миннехузина