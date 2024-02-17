Миндрав: в больницах остаются 14 пострадавших при обстреле Белгорода

Пресс-служба Минздрава России сообщила, что сегодня в стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле ВСУ торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое. Еще восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверили в Минздраве.

Напомним, днем 15 февраля гражданские объекты в Белгороде подверглись обстрелу ВСУ. В результате украинской атаки ранения получили 20 местных жителей. Еще шесть человек, включая ребенка, погибли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесет теракт в Белгороде на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

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Галия Гарифуллина