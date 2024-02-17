«КОС-Синтез» повторно разгромил «Штурм-2002»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ватерполисты казанского одержали вторую крупную победу над командой «Штурм-2002» в матче 16-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 19:8 (5:1,6:1,7:2,1:4).

Мячи за «КОС-Синтез» забросили Ярлыченко (5), Лисунов (3), Васильев (2), Лазарев (2), Пронин (2), Зиннуров (2), Сучков (1), Закиров (1), Шепелев (1).



Подопечные Евгения Ярощука громили соперника в первых трех игровых отрезках. К этому времени «заводчане» забили 18 голов и пропустили четыре мяча. В последнем периоде казанцы заменили вратаря. После этого гости забили четыре гола.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

В первой встрече казанцы обыграли подмосковный клуб со счетом 18:8. Мячи забросили Закиров (3), Деревянкин (3), Одинцов (2), Ярлыченко (3), Лисунов (2), Васильев (2), Лазарев (1), Пронин (1), Шепелев (1).

В следующей игре «КОС-Синтез» встретится со своими молодыми дублерами. Матчи состоятся в Казани 20 и 21 февраля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».