«КОС-Синтез» разгромил «Штурм-2002»
«КОС-Синтез» одержал крупную победу в Казани. В рамках 16-го тура чемпионата России по водному поло подопечные Евгения Ярощука переиграли команду «Штурм-2002» со счетом 18:8 (5:1, 6:0, 5:4,2:3).
Казанская команда доминировала в первых двух периодах. На большой перерыв команды ушли при счете 11:1. Затем гости попытались дать бой татарстанскому коллективу, но переломить исход встречи им не удалось.
Завтра команды проведут второй матч 16-го тура. Игра начнется в 12.00.
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