В Буинске восстановят здание земской управы конца XIX века
Первую Земскую управу Буинска ждет реставрация
В Буинске готовятся к ремонтно-реставрационным работам в здании на ул. Ленина, 52, которое недавно передали местному управлению образования. Чиновники займут выявленный объект культурного наследия «Здание земской управы, где размещалась 1-я уездная ячейка РСДРП(б)» (1888—1904 гг., 1918—1920 гг.). Кроме ремонта самого старинного особняка в планах приобрести оборудование, мебель и инвентарь.
Заказчиком проекта выступило ГИСУ РТ, разработчиком — коллектив ТИГП. Документ прошел государственную историко-культурную экспертизу, в акте сообщается, что предлагаемые к выполнению работы не окажут влияния на конструктивные и другие характеристики надежности памятника. Экспертами выступили Игорь Нестеренко, Ильдар Мухаметшин и Гюзель Исхакова.
В июле прошлого года специалисты провели техническое обследование здания и вынесли вердикт: строительные конструкции находятся в аварийном состоянии. Чтобы вернуть ОКН в работоспособное состояние, ему необходима реставрация.
От земской управы до районного архива
Здание изначально функционировало как общественное. Здесь была первая земская управа, затем созыв Учредительного собрания. Памятник гражданской архитектуры представляет собой яркий образец построек, относящихся к «кирпичному» направлению эклектики, отметили эксперты. В 1888 году начали строить основной объем здания, в 1904-м — появились пристрои. В апреле 1917 года здесь прошло собрание многих сословий: дворян, духовенства, купцов, мещан, крестьян. Проголосовали за созыв Учредительного собрания и национализацию земли, создали Совет рабочих и солдатских депутатов. 4 марта (19 февраля) 1918 года здесь провозгласили советскую власть, образовали уездный исполнительный комитет из 32 человек и создали 10 народных комиссариатов — внутренних дел, народного хозяйства, финансов, народного просвещения, юстиции, продовольствия, земледелия, торговли и промышленности, труда и призрения, военный.
В апреле 1918 года организовали ячейку партии большевиков, которую возглавил Иван Космовский (1895—1919). В 1920 году Буинский кантон был присоединен к Татарской Автономной Советской Социалистической республике, образованной вместо Казанской губернии. В 1932 году при Буинском райисполкоме, который занял здание бывшей земской управы, образовали архивное бюро. Первым архивариусом стала Екатерина Зайцева, которая проработала до 1956 года.
В 1940 году архивное бюро преобразовали в районный архив. С 1956 по 1963 годы здесь трудился участник и инвалид Великой Отечественной войны Сергей Аникин. С 1963 по 1974 годы архивариусом работал участник борьбы с басмачами в Средней Азии Зямал Юнусов. Вдвоем с Аникиным они проделали огромную работу по упорядочению и описанию документов постоянного хранения и по личному составу организаций и учреждений Буинского, Буденовского, Дрожжановского, Апастовского и Кайбицкого районов, отметили эксперты. В 1966—1967 годах большую часть документов передали в Центральный государственный архив ТАССР, часть вернули во вновь образованные районы.
В архиве хранятся личные фонды известных людей района: бывшего красного партизана Михаила Воронцова, почетных граждан Ильгиза Нигматуллина и Валентины Гусаровой, бывшего председателя президиума Верховного Совета ТАССР и руководителя райкома КПСС Буинского района, директора Буинского ветеринарного техникума Ильгизара Зайнуллина, участника Сталинградской битвы Гарифа Сафиуллина.
В последние годы здание занимали буинское отделение партии «Единая Россия», районный отдел государственной статистики, комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», централизованная бухгалтерия Буинского района и Архивный отдел Буинского исполкома.
В ходе реставрации в здании планируют демонтировать поздние стены и перегородки, не являющиеся предметом охраны, а также устроить дополнительные кирпичные перегородки, чтобы заменить ветхие. Кроме того, специалисты намерены усилить строительные конструкции с заменой аварийных, затереть трещины и восстановить местами разрушенную кирпичную кладку.
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