В Буинске восстановят здание земской управы конца XIX века

Фото: скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

Первую Земскую управу Буинска ждет реставрация

В Буинске готовятся к ремонтно-реставрационным работам в здании на ул. Ленина, 52, которое недавно передали местному управлению образования. Чиновники займут выявленный объект культурного наследия «Здание земской управы, где размещалась 1-я уездная ячейка РСДРП(б)» (1888—1904 гг., 1918—1920 гг.). Кроме ремонта самого старинного особняка в планах приобрести оборудование, мебель и инвентарь.

Заказчиком проекта выступило ГИСУ РТ, разработчиком — коллектив ТИГП. Документ прошел государственную историко-культурную экспертизу, в акте сообщается, что предлагаемые к выполнению работы не окажут влияния на конструктивные и другие характеристики надежности памятника. Экспертами выступили Игорь Нестеренко, Ильдар Мухаметшин и Гюзель Исхакова.



В июле прошлого года специалисты провели техническое обследование здания и вынесли вердикт: строительные конструкции находятся в аварийном состоянии. Чтобы вернуть ОКН в работоспособное состояние, ему необходима реставрация.

В июле специалисты провели техническое обследование здания и вынесли вердикт: строительные конструкции находятся в аварийном состоянии. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

От земской управы до районного архива

Здание изначально функционировало как общественное. Здесь была первая земская управа, затем созыв Учредительного собрания. Памятник гражданской архитектуры представляет собой яркий образец построек, относящихся к «кирпичному» направлению эклектики, отметили эксперты. В 1888 году начали строить основной объем здания, в 1904-м — появились пристрои. В апреле 1917 года здесь прошло собрание многих сословий: дворян, духовенства, купцов, мещан, крестьян. Проголосовали за созыв Учредительного собрания и национализацию земли, создали Совет рабочих и солдатских депутатов. 4 марта (19 февраля) 1918 года здесь провозгласили советскую власть, образовали уездный исполнительный комитет из 32 человек и создали 10 народных комиссариатов — внутренних дел, народного хозяйства, финансов, народного просвещения, юстиции, продовольствия, земледелия, торговли и промышленности, труда и призрения, военный.

В апреле 1918 года организовали ячейку партии большевиков, которую возглавил Иван Космовский (1895—1919). В 1920 году Буинский кантон был присоединен к Татарской Автономной Советской Социалистической республике, образованной вместо Казанской губернии. В 1932 году при Буинском райисполкоме, который занял здание бывшей земской управы, образовали архивное бюро. Первым архивариусом стала Екатерина Зайцева, которая проработала до 1956 года.

В 1932 году при Буинском райисполкоме, который занял здание бывшей земской управы, образовали архивное бюро. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

В 1940 году архивное бюро преобразовали в районный архив. С 1956 по 1963 годы здесь трудился участник и инвалид Великой Отечественной войны Сергей Аникин. С 1963 по 1974 годы архивариусом работал участник борьбы с басмачами в Средней Азии Зямал Юнусов. Вдвоем с Аникиным они проделали огромную работу по упорядочению и описанию документов постоянного хранения и по личному составу организаций и учреждений Буинского, Буденовского, Дрожжановского, Апастовского и Кайбицкого районов, отметили эксперты. В 1966—1967 годах большую часть документов передали в Центральный государственный архив ТАССР, часть вернули во вновь образованные районы.

В архиве хранятся личные фонды известных людей района: бывшего красного партизана Михаила Воронцова, почетных граждан Ильгиза Нигматуллина и Валентины Гусаровой, бывшего председателя президиума Верховного Совета ТАССР и руководителя райкома КПСС Буинского района, директора Буинского ветеринарного техникума Ильгизара Зайнуллина, участника Сталинградской битвы Гарифа Сафиуллина.

В 1940 году архивное бюро преобразовали в районный архив. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

В последние годы здание занимали буинское отделение партии «Единая Россия», районный отдел государственной статистики, комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», централизованная бухгалтерия Буинского района и Архивный отдел Буинского исполкома.



В ходе реставрации в здании планируют демонтировать поздние стены и перегородки, не являющиеся предметом охраны, а также устроить дополнительные кирпичные перегородки, чтобы заменить ветхие. Кроме того, специалисты намерены усилить строительные конструкции с заменой аварийных, затереть трещины и восстановить местами разрушенную кирпичную кладку.

Василя Ширшова