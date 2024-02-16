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Филиппинские пожарные готовы использовать грузовики КАМАЗ

22:37, 16.02.2024

В Филиппинах для местного Бюро пожаротушения презентовали грузовики КАМАЗ. На мероприятии также присутствовали представители МВД и других заинтересованных организаций.

В Торгпредстве России на Филиппинах сообщили, что филиппинская сторона выразила принципиальную заинтересованность в использовании автомобилей КАМАЗ в силу их надежности и высокой проходимости.

После презентации стороны обсудили коммерческие аспекты дальнейшего сотрудничества.

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БизнесТранспорт Татарстан
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