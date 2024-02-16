В Нурлатском районе Татарстана отремонтируют мост за 42 млн рублей
ГКУ «Главтатдортранс» планирует направить 42 млн рублей на ремонт моста через реку Аксумлинка в Нурлатском районе Татарстана, выяснило «Реальное время». Объект расположен на дороге «Нурлат — Чувашский Тимерлек» (км 5+835).
Длина моста — 33 метра. На время его ремонта движение организуют по объездной дороге. После окончания работ ее демонтируют.
Мост необходимо отремонтировать до 20 ноября 2024 года.
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