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В Нурлатском районе Татарстана отремонтируют мост за 42 млн рублей

22:21, 16.02.2024

ГКУ «Главтатдортранс» планирует направить 42 млн рублей на ремонт моста через реку Аксумлинка в Нурлатском районе Татарстана, выяснило «Реальное время». Объект расположен на дороге «Нурлат — Чувашский Тимерлек» (км 5+835).

Длина моста — 33 метра. На время его ремонта движение организуют по объездной дороге. После окончания работ ее демонтируют.

Мост необходимо отремонтировать до 20 ноября 2024 года.

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ОбществоИнфраструктура Татарстан
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