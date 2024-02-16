FEDUK, Stand-up Show и искусство Японии: что ждет казанцев в выходные?

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео FEDUK/YouTube.com

Квесты, выставки и выступления известных артистов. Все это ждет казанцев в ближайшие выходные. «Реальное время» выбрало шесть самых интересных и необычных событий, которые состоятся в субботу и воскресенье.

Суббота, 17 февраля:

Пожалуй, главным хедлайнером субботнего вечера можно назвать певца Федора Инсарова, известного под псевдонимом FEDUK. Автор «Бэнгера» и «Розового вина» устроит концерт на Big Twin Arena, которая находится в «Ак Барс Арене». Начало выступления в 20:00.

Тот, кто далек от творчества российских певцов, может сходить на Stand-up show. Шутки от стендап-комиков Татарстана, участников телепроектов на ТНТ и Paramount Comedy звучат в StandUp Club на Баумана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На протяжении дня жители и гости города могут посетить сразу две выставки. Первая — «Искусство Японии: от Хокусая до современности». Зрителей ждут четыре жанра гравюры: бидзинга, катега, фуйкэйга и муся-э. Вторая выставка посвящена Леонардо да Винчи.

Воскресенье, 18 февраля:

Любителей музыки эпохи классицизма ждут в Татарской филармонии им. Г. Тукая. Художественным руководителем выступает народный артист республики Владимир Васильев. Начало в 17:00.

В этот же день в Казани «зажжет» ютуб-блогер Shadowraze. Он получил славу после публикации рэп-треков, которые посвящены игре Dota 2. Ознакомиться с его творчеством можно в ночном клубе Werk на ул. Габдуллы Тукая, 115.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Еще казанцам предлагают посетить экскурсию по личной мастерской Славы Зайцева. Это креативный художник, который создает свои произведения с помощью обрывков глянцевых журналов, гвоздей, песка. Галерея расположена на ул. Бурхана Шахиди, 7.

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