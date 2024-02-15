Курс доллара к рублю перешел отметку в 92 рубля

По данным Мосбиржи, курс доллара к рублю достиг отметки 92,0025, превысив значение в 92 рубля впервые с 9 февраля. Курс евро вырос до 98,73 рубля. Данная статистика приводится в 13.22 мск.

Аналитики отмечают малую активность рубля в преддверии заседания Центробанка по ключевой ставке. Поддержать валюту может относительно жесткая денежно-кредитная политика.



Ранее сообщалось, что в начале февраля курс доллара продолжал незначительно расти. К тому моменту он достиг отметки в 91,32 рубля.

Разил Самигуллин