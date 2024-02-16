Следком начал проверку по факту смерти оппозиционера Навального*

Следственное управление СК по Ямало-Ненецкому Автономному округу организовало процессуальную проверку по факту смерти оппозиционера Алексея Навального*.

— Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального* А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает ведомство.

О смерти Навального* стало известно сегодня. По информации RT, причиной случившегося стал оторвавшийся тромб. Ряд telegram-каналов сообщает, что оппозиционер почувствовал себя плохо около 13.00, примерно через час он скончался.

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Артем Гафаров