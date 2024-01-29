В Татарстане начался прием по технологии «Мобильный избиратель»

Сегодня начался прием заявлений на голосование по технологии «Мобильный избиратель». Он позволяет принять участие в выборах по месту своего фактического нахождения, а не по прописке.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно с 29 января по 11 марта в МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях, через федеральный портал госулуг. Участковые избирательные комиссии тоже подключатся к приему заявлений по технологии «Мобильный избиратель», но с 6 марта.



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