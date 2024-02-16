Отключение воды в поселке Дербышки

В поселке Дербышки Советского района Казани из-за ремонта водопровода отключили воду. Под отключение попали жилые дома и организации по улицам: Главная, Липатова, Мира, Правды и Халезова.

Для ремонта аварии привлекли четыре бригады аварийной службы МУП «Водоканал». Автоцистерны с питьевой водой разместили по адресам: ул. Главная, 58а и ул. Правды, 21. За движением машин можно следить по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Ранее в Казани завершили работы на водопроводе по улице Амирхана. Восстановилено водоснабжение на участке на улице Амирхана, 15, где вечером 23 января произошел прорыв.



Разиль Самигуллин