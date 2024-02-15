Эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Завтра состоится Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. С июля по декабрь 2023 года ее только повышали: рост составил с 7,5 до 16% годовых. Однако в этот раз значение ключевой ставки может остаться прежним, сообщили «Реальному времени» эксперты.

Ключевая ставка останется на уровне 16%

Так, сохранения ключевой ставки без изменений ожидает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, у регулятора нет повода повышать ставку, так как инфляция и инфляционные ожидания заметно снизились.

— Основная интрига предстоящего заседания — в риторике, в критериях поворота к снижению ставки и в новых макропрогнозах. Ожидаем, что ЦБ сохранит прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 4-4,5%, — отметила она.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Аналогичное мнение высказал и главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров:

— Наш базовый прогноз — ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Мы видим первые признаки стабилизации инфляции. Второй месяц подряд ее годовые темпы равны 7,4%.

Снижение ставки ожидается не раньше весны

Особый интерес для рынков представляет обновленный прогноз траектории средней ключевой ставки, подчеркнула Беленькая. В октябре 2023 года показатель составлял 12,5-14,5% на 2024 год. Если Банк России настроен держать ставку на текущем уровне все первое полугодие, то как минимум верхняя граница этого диапазона может быть повышена.

По словам эксперта, если регулятор начнет снижать ставку только в июле, то делать это придется интенсивно, и к концу года она может держаться на уровне 11%. Но февральский макроопрос аналитиков снизил оценку средней ключевой ставки на текущий год с 14% до 13,9%, значит, снижение ставки может начаться раньше, отметила Беленькая.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумеров (архив)

Соответственно, возможны два основных сценария:

если рост цен продолжит замедляться, то регулятор снизит ключевую ставку на апрельском заседании;

если динамика по инфляции будет смешанной, а проинфляционные риски не снизятся, то снижение ставки произойдет в июне-июле.

При этом в благоприятном с точки зрения инфляции варианте развития событий до конца года ставку могут снизить до 10-11%, в менее благоприятном — до 12-13%.

Не ждет понижения ключевой ставки раньше второго квартала и Федоров. Он подчеркнул, что эффект стабилизирующих мер Банка России в полной мере проявится в течение трех-пяти кварталов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Несмотря на то, что уже появились первые признаки замедления роста цен, этот процесс не носит устойчивого характера. Высокие доходы населения и спрос позволяют производителям еды перекладывать издержки в цены. Вероятно, инфляция будет выше прогнозов рынка и Банка России — свою лепту внесет июньская индексация тарифов, которой не было полтора года, сказал эксперт.

— Поэтому ждать снижения ставки стоит не раньше начала второго полугодия 2024 года, после того как регулятор оценит эффект принятых мер, траекторию продовольственной инфляции и влияние повышения тарифов на стоимость услуг, — заключил Федоров.



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Галия Гарифуллина