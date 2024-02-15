Инфляция в России ускорилась — до 7,57% в годовом выражении

«Яндекс» опубликовал финансовые результаты за IV квартал и 2023 год. Выручка компании за девять месяцев выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 550,5 млрд рублей. Чистая прибыль при этом сократилась на 31% и достигла 28,1 млрд рублей.

Компания «Софтлайн» сегодня проведет день инвестора. На мероприятии планируют презентовать финансовые результаты за 2023 год и рассказать о целях и планах на будущее.

TCS Group объявил о последнем торговом дне расписками TCS Group в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

Фьючерсы на индекс Мосбиржи утром 13 декабря торгуются практически без изменений, а контракты на индекс РТС растут.

Курс валют утром 15 февраля 9.30 мск:

USD/RUB: 91,43 (+0,03%);

EUR/RUB: 98,04 (+0,13%);

CNY/RUB: 12,59 (+0,7%);

Цены на нефть и газ также изменились:

Urals: 69,36 (-0,20%);

Brent: 80,85 (-0,23%);

золото: 1 992,08 (+0,01%);

газ: 1,637 (+0,86%).

Инфляцию в России подсчитало информационное агентство ТАСС на основе данных Росстата. Сильнее всего подорожали огурцы (+3,2%), капуста (+1,8%), свекла (+1,5%), лук (+1,2%) и помидоры (+1,1%). Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2024 года на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов предполагает инфляцию по итогам текущего года в 5,2%.

Россияне продолжают наращивать вклады в дружественных валютах. С апреля 2022 года их доля выросла более чем в 50 раз, до 22,9%. К началу 2024 года в денежном выражении сумма вкладов в дружественных валютах увеличилась до $9,6 млрд. Эту информацию публикует «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка России.

Немецкий Daimler продал свою долю в «КАМАЗе. Автомобилестроительный концерн из Германии владел 15% акций российского производителя грузовиков. Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2023 году сократился на 23% — до $146,3 млрд. На металлопродукцию приходится порядка 31,4% несырьевого экспорта, на продукцию машиностроения — 19,1%, на химические товары — 10,9%, на продукцию агропромышленного комплекса — 18,8%.

Ранее 14 февраля сообщалось, что за неделю в России подешевели гречка, вермишель и пшено. Специалисты Росстата выяснили, как изменились цены на некоторые товары в России с 6 по 12 февраля. В среднем по стране инфляция составила 0,21%, а в годовом выражении — около 7,4%.

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Разил Самигуллин