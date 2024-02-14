За неделю в России подешевела гречка, вермишель и пшено

Специалисты Росстата выяснили, как изменились цены на некоторые товары в России с 6 по 12 февраля. В среднем по стране инфляция составила 0,21%, а в годовом выражении — около 7,4%. За прошедшую неделю сильнее всего подешевела гречневая крупа — на 0,7%. Вермишель упала в цене на 0,2%, пшено — на 0,1%.

Также стало известно о небольшом понижении стоимости мяса кур — на 0,5%. Кроме того, на 0,3% снизилась цена маргарина, а мороженая рыба — на 0,1%. Незначительно изменились цены на легковые автомобили иностранных марок — цены откатились на 0,1%. При этом специалисты отметили, что цены на бензин автомобильный практически не изменились, а дизельное топливо даже немного подешевело — на 0,1%.

Ранее 12 февраля отмечалось, что в 2023 году себестоимость производства молока увеличилась на 17%. Статистику предоставил Национальный союз производителей молока.

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Разил Самигуллин