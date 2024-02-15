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Сегодня в Казани гололедица и до -26 градусов

06:30, 15.02.2024
Сегодня в Казани гололедица и до -26 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 9 февраля, в Казани ожидается облачная погода со снегом. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики прогнозируется от -18 до -26 градусов. Ветер северо-восточный 3—8 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -16 до -21 градуса. На дорогах будет гололедица.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
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