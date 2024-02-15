Сегодня в Казани гололедица и до -26 градусов
В пятницу, 9 февраля, в Казани ожидается облачная погода со снегом. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в столице республики прогнозируется от -18 до -26 градусов. Ветер северо-восточный 3—8 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -16 до -21 градуса. На дорогах будет гололедица.
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