Роскомнадзор уточнил правила деанонимизации владельцев крупных соцсетей

Роскомнадзор опубликовал приказ, уточняющий правила деанонимизации владельцев каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек. Документ размещен на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Ведомство пояснило, что пользователи будут исключены из реестра, если они распространили запрещенную информацию или не промаркировали контент признанного иноагентом СМИ или физлица. Также данные будут удалены при репосте контента от блогера с более чем 10 тысячами подписчиков, не включенного в реестр РКН, если число подписчиков уменьшилось ниже 10 тысяч, или при удалении пользователем своей страницы.

Новый приказ устанавливает порядок уведомления заявителя и владельца соцсети о включении в реестр. Заявители будут уведомлены через портал «Госуслуг», а для соцсетей предусмотрена возможность использования специальной программы для упрощения взаимодействия с ведомством.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

РКН ведет список владельцев крупных аккаунтов с 1 ноября. По данным на 27 декабря, в реестре уже более 49 тысяч страниц, около 30 тысяч заявок были отклонены. Постановление правительства, вступившее в силу 30 декабря, требует идентификацию и внесение в реестр РКН владельцев аккаунтов с более чем 10 тысячами подписчиков. С 2025 года незарегистрированные владельцы таких аккаунтов не смогут размещать рекламу и собирать пожертвования.

Рената Валеева