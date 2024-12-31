В России расширили перечень облагаемых повышенными пошлинами товаров из недружественных стран
Правительство России расширило перечень облагаемых повышенными импортными пошлинами товаров из недружественных стран. Соответствующее постановление утверждено кабмином, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.
Повышенные пошлины вводятся на отдельные виды:
- мясных и рыбных изделий;
- консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов;
- кондитерских и мучных изделий;
- макаронных изделий;
- соусов;
- безалкогольных напитков.
Отмечается, что в среднем повышение ставок составит 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5—20%. Кроме того, вырастут пошлины на пиво и сидр (с 0,1 до 1 евро за литр), жареный и растворимый кофе (с 8 и 7,5% до 13 и 17,5% соответственно), свечи зажигания (с 10 до 25%). Изменения вступают в силу с завтрашнего дня.
— Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран, — сказали о решении кабмина в ведомстве.
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