В России расширили перечень облагаемых повышенными пошлинами товаров из недружественных стран

Фото: Максим Платонов

Правительство России расширило перечень облагаемых повышенными импортными пошлинами товаров из недружественных стран. Соответствующее постановление утверждено кабмином, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Повышенные пошлины вводятся на отдельные виды:

мясных и рыбных изделий;

консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов;

кондитерских и мучных изделий;

макаронных изделий;

соусов;

безалкогольных напитков.

Отмечается, что в среднем повышение ставок составит 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5—20%. Кроме того, вырастут пошлины на пиво и сидр (с 0,1 до 1 евро за литр), жареный и растворимый кофе (с 8 и 7,5% до 13 и 17,5% соответственно), свечи зажигания (с 10 до 25%). Изменения вступают в силу с завтрашнего дня.

— Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран, — сказали о решении кабмина в ведомстве.

Галия Гарифуллина