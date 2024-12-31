Казахстан с 1 января возобновит ввоз пшеницы из России без ограничений

Фото: Реальное время

Казахстан не станет продлевать ограничение на ввоз пшеницы из России, введенный с 21 августа до конца текущего года. Об этом сообщает Eldala.kz со ссылкой на данные Минсельхоза республики.

Собеседник портала подчеркнул, что ввоз российской пшеницы с начала 2025 года будет осуществляться без ограничений. В то же время ситуацию на внутреннем рынке будут держать под контролем. При необходимости могут быть введены новые регулирующие меры.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложения на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с серым импортом и незаконными схемами реэкспорта, — передает портал слова представителя ведомства.

Напомним, с начала 2024 года объемы поставок зерновых культур за пределы Татарстана составили более 100 тыс. тонн, а внутрироссийские перевозки превысили 1 млн тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина