Волейбольная команда «Зенит-Казань» возвращается домой с победой над «Аск»

Казанская волейбольная команда «Зенит-Казань» переиграла в гостях своего соперника «Аск» по всем показателям. На момент второго сета казанцы лидировали в блоке, в атаке и в совершенных эйсах. По проценту приема соперники оказались на равных — по 32% успешной защиты.

Матч прошел в Нижнем Новгороде в рамках турнира PARI Суперлига. Казанская команда переиграла «Аск» в каждом сете, таким образом выиграв 3:0. В первом сете новгородцам для победы не хватило 14 очков, во втором — 13, в третьем — 7. Сейчас «Зенит-Казань» возвращается домой и начинает готовиться к матчу с «Кузбассом».

Напомним, в конце прошлого года «Зенит-Казань» продолжил свою традицию выигрывать Кубок России.

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Разил Самигуллин