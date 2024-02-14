Пятерых жителей Казани осудят за похищение и грабеж на миллион рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Казани. Их обвиняют в похищении человека и грабеже.

По версии следствия, обвиняемые в апреле 2017 года узнали о том, что освободился бывший осужденный, который сотрудничал с администрацией исправительного учреждения. Они решили похитить его и потребовали 300 тысяч рублей за то, что он якобы нарушил правила поведения в криминальной среде. Мужчину избили, лишали еды и воды, а также удерживали в частном доме и арендованной квартире. В конце апреля он сбежал.

Кроме того, у потерпевшего похитили мобильные телефоны, часы и деньги на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин