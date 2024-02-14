Василий Пискарев: иноагенты за рубежом планируют акции по дискредитации выборов в России

Попытки иноагентов за границей устроить акции, направленные на дискредитацию предстоящих выборов президента России, были замечены Комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом заявил ее глава, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

— Комиссией зафиксированы попытки ряда иностранных агентов, представителей экстремистских и нежелательных в России зарубежных организаций и СМИ провести в марте текущего года вблизи загранучреждений МИД России серию протестных акций, приуроченных к выборам президента в нашей стране и направленных на их дискредитацию, — приводятся его слова в telegram-канале организации.

По словам Пискарева, возможны провокации в ходе голосования на зарубежных избирательных участках. Соответствующие материалы уже направлены в МИД России.



Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан.



В выборах будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина