Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России Полом Уиланом

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с осужденным в России американцем Полом Уиланом.

— Так случилось, что вчера я говорил по телефону с Полом Уиланом. Каждый день мы продолжаем активно прилагать усилия к тому, чтобы вернуть его домой, — сказал он.

Блинкен заявил, власти США работают над тем, чтобы вернуть своих граждан домой.

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