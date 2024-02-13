Очевидцы сообщили о ДТП на выезде из казанского поселка Салмачи

На выезде из казанского поселка Салмачи произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, в столкновении могли участвовать три машины. У одного из автомобилей сильно смят правый бок.

О пострадавших и обстоятельствах аварии пока информации нет.

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